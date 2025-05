Por qué nuestros gatos nos ignoran cuando los llamamos

Tener un gato como mascota es acostumbrarse a muchos de sus modos, y uno de los más curiosos es cómo pueden ignorarnos por completo cuando los llamamos. Muchas veces ni siquiera nos miran, simplemente siguen con sus actividades como si no hubieran escuchado nada.

En este sentido, muchos dueños se preguntan qué es lo que lleva a los gatos a no prestarnos atención, y la respuesta está en su historia con los humanos. Básicamente, los gatos no fueron domesticados para responder a órdenes. Su vínculo con nosotros fue más por conveniencia que por obediencia: ellos se acercaron a los asentamientos para cazar ratones y nosotros los dejamos quedarse. Nunca hubo una necesidad real de que aprendieran a acudir al llamado de una persona.

Estudios confirman que sí reconocen su nombre, pero no se sienten obligados a responder. Foto: Shutterstock

Estudios recientes confirman que los gatos sí reconocen su nombre y hasta la voz de sus dueños, pero simplemente eligen no responder. No es que no nos entiendan, es que no les interesa actuar bajo presión ni expectativa. En otras palabras: nos escuchan, pero no les importa.

También hay algo clave en su personalidad: los gatos valoran profundamente su independencia. No están programados para complacer, sino para actuar cuando ellos lo deciden. Si no les conviene levantarse del sillón o interrumpir una siesta para venir a nuestro llamado, no lo van a hacer.

Los gatos entienden los llamados humanos y deciden ignorarlos. Foto: Archivo

Así que si tu gato te ignora cuando lo llamás, no te lo tomes personal. Lo más probable es que sí te haya escuchado pero haya decidido que no era el momento. Así son ellos: libres, orgullosos y absolutamente fieles a sí mismos.