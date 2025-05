Netflix: la serie coreana de 16 episodios que llegará a la plataforma próximamente

Netflix anunció que estrenará en septiembre Thyphoon Boss, una serie coreana. Ahora que las producciones asiáticas están de moda, la plataforma de streaming no deja de renovar su catálogo con tramas que prometen mantener a todos pegados al sillón, consumiendo su snack favorito.

¿De qué se trata la serie?

La miniserie de 16 capítulos enseña la vida de Kang Taeu Pung, el director ejecutivo de una empresa familiar, Thyphoon Company. El padre de Kang amaba su empresa tanto como a su familia, pero falleció y dejó las riendas de la empresa en manos de su hijo. Desde entonces, la vida de Kang ha sido un completo desastre ya que tiene que afrontar graves problemas económicos.

Lee Jun Ho interpreta a Kang Tae Pung en la serie de Netflix. Foto: Archivo.

Una de las protagonistas de esta serie son Kim Min Ha, interpretada por O Mi Suk. Hasta el momento, esta actriz no ha protagonizado ninguna serie de Netflix, pero ha tenido un papel importante en K-Dramas populares como Light Shop, Pachinko, Way Back Love y Not Alright.

Lee Jun Ho interpreta a Kang Tae Pung. El actor protagonizó Celebrity y King the Land. También es conocido por otras producciones como The Red Sleeve, Confession, Just Between Lovers y Good Manager. Y ahora sus fans están esperando la llegada de Chasero, la adaptación que protagonizará Lee Jun Ho.

Lee Jun Ho y Kim Min Ha son los protagonistas de esta serie. Foto: Archivo.

Según una cuenta de X (antes Twitter), @ggonigon, la minserie se transmitiría entre el 27 de septiembre y el 16 de noviembre de 2025. Aún las fechas de estreno no están confirmadas oficialmente, pero se espera obtener más información cuando se acerque su lanzamiento.