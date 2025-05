Adiós al bajo perfil: la China Suarez rompió el silencio y generó más polémica

Fiel a su estilo polémico y escandaloso ,en esta ocasión, desde Turquía, la China Suarez, terminó con el bajo perfil y el silencio que la caracterizan y respondió de manera picante las preguntas que le hicieron sus seguidores por las redes sociales. Mientras tanto hay rumores de que pasaría a la vuelta por el Registro Civil con Mauro Icardi para sellar la unión convivencial.

“China, ¿qué pensás de lo que dicen que no ayudás a que Mauro se revincule con sus hijas?”, fue una de las preguntas de sus seguidores y la actriz aprovechó para contestar en forma contundente: “Que no saben nada. Tienen siempre una sola versión y es malintencionada”.

No se guardó nada. Fuente: Instagram.

También le consultaron a la China Suarez por qué no hubo camisetas del equipo de Mauro Icardi para sus hijas, a lo que la actriz respondió: “Claro que hay, no me corresponde subirlo a mi”. Además aclaró que sus hijos no le dicen “papá” a Mauro como se rumoreaba.

La China Suarez en la mayoría de los posteos fue atacada y fue irónica en las respuestas. Una de las preguntas picantes fue si no le daba miedo de que el futbolista le sea infiel a lo que ella respondió: “Ya me pasó y no me morí. Lloré lo que tenía que llorar y listo”. La última historia fue con su hijo Amancio para cerrar.

Fuente: Instagram.

En las últimas horas además se conoció que el lunes a la noche Mauro Icardi tuvo una revinculación con sus hijas por videollamada y aparentemente el futbolista habría tenido un duro reclamo de las menores. ‘Traenos las cosas que están en Turquía. Traenos los juguetes’”, le pidieron al padre.Habrá que ver cómo sigue el Wandagate que todos los días tiene un capítulo nuevo y polémico.