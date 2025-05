Los insólitos motivos por los que la China Suarez y Mauro Icardi quieren pasar por el Registro Civil

Sin dudas que la China Suarez y Mauro Icardi siguen en el ojo de la tormenta por su enfrentamiento con Wanda Nara. En las últimas horas la pareja viajó a Turquía junto a los hijos de la actriz, una situación no muy feliz para las hijas que el futbolista tuvo con la empresaria, ya que ese vínculo se truncó desde la separación.

Pero hay algo más que hará enfurecer a Wanda Nara y es que los novios tienen pensado pasar por el Registro Civil en poco tiempo. “La unión convivencial está confirmadísima”, señaló Carlos Monti. El periodista contó que no habrá una fiesta en este momento para formalizar el amor de la pareja.

Además la actriz ya tiene los testigos que necesita para que den fe: su estilista, Juanma Cativa y su amiga Agustina. El motivo de esta unión convivencial tiene que ver con un tema judicial. De esta manera el juez estaría impedido de excluir a la actriz cuando Mauro Icardi se vincule con las dos hijas que tuvo con Wanda Nara.

Desde Turquía. Fuente: Instagram.

Lo cierto es que esto no hará más que endurecer los ánimos entre los ex que se volvieron rivales desde que se separaron. El problema es que los hijos están en el medio y son los que terminan mostrando los platos rotos. Mientras tanto la China Suarez no deja de provocar desde Turquía mostrando al futbolista jugando con Magnolia, Rufina y Amancio.

Pero además días atrás la actriz hizo algo que también fue una gran provocación y publicó tres camisetas del equipo de Mauro Icardi con el nombre de sus tres hijos. Esto se da en medio de la pelea por la revinculación que por el momento no llegó a buen puerto. Habrá que ver qué dice la Justicia en los próximos días.

La provocación de la China Suarez