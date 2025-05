Lizy Tagliani sigue conduciendo La Peña de Morfi: quiénes estarán este domingo

En medio de conflictos y polémicas que rodearon a Lizy Tagliani en las últimas semanas, la conductora de La Peña de Morfi seguirá al frente del programa dominical de Telefe junto a Diego Leuco. A pesar de los rumores y cuestionamientos, la producción ya confirmó que Lizy continúa conduciendo el ciclo con grandes invitados.

Una de las sorpresas será para los más jóvenes: se presentará en vivo la banda musical de la serie juvenil Margarita, creada por Cris Morena. Mora Bianchi (Margarita), Ramiro Spangenberg (Merlín), Lola Abraldes (Daisy) y Mateo Belmonte (Rey) serán los encargados de ponerle música teen al domingo.

Lizy Tagliani conduce La Peña de Morfi hace más de un año. Foto: Archivo

Como siempre, La Peña de Morfi también ofrecerá música para todos los gustos. Árbol traerá su rock nacional, Ángela Leiva hará bailar con su cumbia y Los Alonsitos le pondrán el toque de folklore.

Pero mientras el programa sigue siendo un clásico de la TV, Lizy no logra salir del ojo de la tormenta. A la denuncia que semanas atrás hizo Viviana Canosa, ahora se suma un picante comentario de Rodrigo Lussich, quien en Intrusos lanzó sin filtro: “Después de todos los quilombos de los últimos tiempos, el chiste zarpado a ella le debe quedar incómodo”.

La conductora sigue en el ojo de la tormenta después de la acusaciones de Viviana Canosa. Foto: Archivo

Lussich fue más allá y afirmó: “La Peña es un programa donde ella no se incorporó. Lo que ella hace, no lo puede hacer ahí, porque es más zarpada, más divertida. En ese lugar se muestra familiar. No sé, yo no la veo en su salsa”. A pesar de las críticas, Lizy sigue firme y este domingo volverá a ponerse al frente de uno de los programas más vistos del fin de semana.