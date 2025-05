Estas famosas llevan el pelo corto y ahora imponen una nueva tendencia global

Hoy, algunas de las mujeres más famosas están apostando por un cambio rotundo en su imagen. Los cortes de cabello bob y long bob volvieron con fuerza, pero no son iguales para todas. Algunos van acompañados de flequillo, otros de raya al costado, algunos más estructurados y otros más sueltos. La clave está en la intención que se esconde detrás de las tijeras.

Becky G sorprendió a sus seguidores al aparecer con un bob pulido que enmarca su rostro con fuerza. Acostumbrados a verla con peinados más elaborados, el nuevo estilo resalta su mirada y da otra lectura a su presencia pública. El cambio no fue solo estético.

Kendall Jenner también eligió alejarse de su habitual melena. Su transición a un corte más geométrico generó comentarios inmediatos. Las cámaras no dejaron de captarla, y las redes hicieron eco de su decisión con elogios y análisis.

Kendall Jenner.

Georgina Rodríguez se sumó con un estilo que mezcla elegancia y decisión. Con un corte que roza la mandíbula y un peinado hacia atrás, mostró otra faceta frente a los focos. Su presencia en eventos se volvió más comentada tras este giro en su look.

Gigi Hadid, referente constante en las pasarelas, se despidió de su cabello largo para adoptar un long bob. Con mechones suaves que siguen el contorno de su cuello, marcó una nueva etapa en su imagen. No pasó mucho tiempo antes de que otras modelos hicieran lo mismo.

Gigi Hadid.

Sydney Sweeney, con un corte que parece casual pero exige técnica, apostó por mostrar su rostro con más protagonismo. La decisión acompañó un momento de madurez en su carrera. El cambio fue celebrado por estilistas y revistas de moda.

Sydney Sweeney.

Belinda, siempre dispuesta a arriesgar, no dudó en optar por un corte más estructurado. La cantante mexicana lleva años reinventándose, y este nuevo look no fue la excepción. Las fotos recientes dejan ver una expresión más directa, más personal.