El horóscopo gitano te da los consejos para el último día de la semana

Este domingo 18 de mayo viene con una energía que no se impone: se percibe. El horóscopo gitano sugiere que para algunos signos, lo mejor hoy será bajar la exposición, el esfuerzo y la exigencia. A veces no hacer nada es exactamente lo que hace falta para volver a sentirte bien.

Capilla (Piscis): querés acompañar a todos, pero hoy te toca acompañarte a vos. No expliques que estás cansado ni justifiques no contestar. Simplemente elegí el silencio y la calma. Nadie se muere si te tomás un día.

Corona (Tauro): venís acelerado incluso sin moverte tanto. Hoy no te obliga nadie a nada, así que soltá la presión autoimpuesta. Dormí, cociná lento, escuchá música sin apuro. Volvé a lo básico.

Estar tranquilo no es estar solo. Es darte lo que necesitás sin explicarlo.

Rueda (Cáncer): tu necesidad de conexión a veces te hace buscar de más. Hoy no hace falta que todo esté bien con todos. Solo buscá un rincón donde puedas sentirte en paz con vos, sin ruido emocional alrededor.

Daga (Escorpio): estás muy adentro tuyo, y no es malo. Solo no te encierres del todo. Hoy está bien estar callado, pero no te aísles. Un poco de soledad sana, un poco de compañía elegida. Todo en dosis suaves.

El horóscopo gitano de este domingo sugiere soltar el ruido. Cada signo de esta lista puede sentirse mejor si deja de exigirse estar disponible, activo o resolviendo cosas.

En este análisis de astrología, se aconseja a cada signo zodiacal desacelerar el domingo 18 de mayo. El silencio, el descanso y la desconexión pueden ser el mejor plan.