Con 58 años, Salma Hayek se animó a posar en bikini e Instagram estalló de halagos

La revista Sports Illustrated renueva su portada cada vez que llega el verano a Estados Unidos. Por las páginas de esta revista han pasado cientos de famosos y ahora es el turno de Salma Hayek, la actriz mexicana que es admirada por su talento y por su figura latina repleta de curvas.

En las fotografías de Instagram se puede observar a Salma Hayek en lugares paradisíacos y con diferentes trajes de baño. En una de ellas la artista posa con un bikini azul con lazos y una pequeña cadena que rodea su cintura. En otra luce un bañador rojo que deja mucha piel a la vista.

La fotografía de Salma Hayek en Instagram

Salma Hayek tiene 17 millones de seguidores en Instagram. Foto: @salmahayek/ Instagram.

En una entrevista, Salma Hayek aseguró que aceptó el proyecto con gusto pero cuando llegó el momento de tomar las fotos casi se echa para atrás. Ella expresó su inseguridad con los trajes de baños ya que es difícil encontrar uno que se adapte a ciertas figuras latinas.

“Recuerdo que cuando era joven y atractiva, solía mirar esta revista. Quería ver quién era la nueva modelo guapísima, la chica del momento. Y nunca se me pasó por la cabeza que yo pudiera salir en esa portada porque no se parecían a mí. Mi cuerpo no es precisamente el de una modelo y nunca pensé que fuera posible. ¿Y que pase a los 58? Es realmente impactante", expresó la modelo.

Salma Hayek en las playas de México. Foto: @salmahayek/ Instagram.

También reveló que la mayoría de bikinis que lució tuvieron que ser modificadas por no le sentaban como esperaba. Aunque esta sesión de fotografías presentó algunos problemas, Salma aseguró que fue una experiencia única ya que viajó hasta las playas de México y sus imágenes en bikini servirán como una inspiración a las mujeres mayores de 58 años que temen mostrar su figura.