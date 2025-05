Seis signos que este jueves deben pensar antes de hablar, según el horóscopo gitano

El jueves llega con una energía algo filosa. El horóscopo gitano de este 15 de mayo advierte que algunas palabras pueden salir con más fuerza de la que esperás. Seis signos están en un punto delicado, donde una frase mal dicha puede generar malentendidos, tensiones o consecuencias innecesarias. Hoy lo mejor que podés hacer es pensar dos segundos antes de largar lo primero que se te cruza.

Puñal (Aries): tu frontalidad es parte de tu estilo, pero hoy puede jugarte en contra. No todo el mundo está listo para escuchar tu versión sin filtro. Si algo te molesta, esperá a que baje la intensidad antes de decirlo.

Candelabro (Géminis): hablás rápido, reaccionás aún más rápido. Pero hoy conviene escuchar un poco más y responder un poco menos. Hay gente que no necesita una opinión tuya, solo un poco de presencia.

Corona (Tauro): cuando estás incómodo, cerrás la cara o tirás una frase cortante. Hoy eso puede incomodar a alguien que no lo merece. Si no sabés qué decir, no digas nada. Guardar silencio también es sabiduría.

Una palabra de más hoy puede abrir una grieta que no querías provocar. Foto: Shutterstock.

Estrella (Leo): te molesta que no te presten atención, y hoy podrías exagerar una reacción para recuperar protagonismo. Ojo con eso. Lo que decís tiene impacto, pero también consecuencias. Elegí bien tus batallas.

Moneda (Libra): en tu intento de quedar bien con todos, podés terminar diciendo cosas que suenan falsas. Hoy te conviene ser más directo, aunque eso implique incomodar un poco. La verdad dicha con calma vale más que una frase vacía.

Capilla (Piscis): tu sensibilidad está a flor de piel, y eso puede hacerte reaccionar ante cosas que no eran para vos. Hoy, si algo te duele, esperá antes de hablar. Capaz lo interpretaste desde el cansancio, no desde lo real.

El horóscopo gitano de este jueves propone bajar un poco la impulsividad verbal. Cada signo de esta lista puede evitar conflictos si pone una pausa entre lo que siente y lo que dice.

