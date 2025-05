Robert De Niro explotó en Cannes: lo que dijo contra Trump dejó a todos en shock

Robert De Niro subió al escenario del Festival de Cannes para recibir un homenaje por su trayectoria. Leo DiCaprio le entregó la la Palma de Oro, y se tomó un momento para convertirlo en una declaración política. El actor no midió palabras.

A sus 81 años, no suavizó su discurso. Frente a figuras del espectáculo mundial, se refirió a la situación en Estados Unidos con una mirada crítica. Apuntó directamente contra Donald Trump, a quien calificó de manera tajante y sin rodeos. Dijo que su país atraviesa una batalla por la democracia. Frente al público europeo, recordó que lo que alguna vez se creyó garantizado hoy está bajo amenaza. No solo habló como artista, también como ciudadano que no quiere quedarse en silencio.

Mira el video

Robert De Niro remarcó que el arte incomoda a quienes buscan imponer su autoridad. Lo llamó inclusivo, libre y unido a la verdad. Por eso, en su visión, el arte molesta a los líderes autoritarios. En ese punto, mencionó a Trump sin disimulo.

El actor aseguró que el expresidente se autoproclamó jefe del Kennedy Center, una institución cultural de prestigio. Desde allí, según él, limitó presupuestos destinados a la cultura, las humanidades y la educación. Una estrategia que, para Robert De Niro, busca silenciar.

En otro tramo de su discurso, abordó la idea de imponer aranceles a películas extranjeras. Se mostró indignado ante esa posibilidad. Para él, la creatividad no tiene precio, ni debería ser regulada con tarifas que obstaculicen el intercambio cultural.

Advirtió que estas medidas no solo afectan a su país. Cree que hay una amenaza que trasciende fronteras. Lo que está en juego, sostuvo, no se resuelve con aplausos ni con lamentos. Exige acción, y llamó a no quedarse al margen.

Pidió compromiso, organización, protesta y participación. Fue claro al decir que no se trata de violencia, sino de determinación. En un mundo que cambia, sostuvo que la cultura tiene un rol que no se puede ignorar ni subestimar.