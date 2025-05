Estas son las plantas que puedes cultivar a la sombra y siempre estarán radiantes

Los aficionados al jardín siempre se traen algún consejo entre manos para ayudar a los que no saben tanto a mantener las plantas saludables y radiantes. No muchos lo saben, pero hay especies que sobreviven muy bien en lugares de sombra y no necesitan de la luz solar directa.

Si tienes un espacio sin luz solar puedes colocar un arbusto como el luxus que es una planta que estará verde todo el año y se puede podar dando la forma que más les agrade. También están los azareros que tienen una hoja más grande con flores perfumadas que son espectaculares.

En tanto, si prefieren alguna planta de hojas anchas tienen la alternativa de los acantos que toleran perfectamente el frío. También se puede elegir alguna planta de hoja acintada como los aganpatus o los lirios que además florecen en invierno. Los lirios son realmente hermosos para la vista.

Luxus. Fuente: Vivero.

Por otra parte, se puede elegir algo rastrero como vincas para cubrir el cantero. Tiene hojas blancas y eso hará que el cantero se vea más iluminado. Cualquiera de estas opciones de plantas irá muy bien a la sombra y sobrevivirá sin problemas.

Otras plantas que pueden cultivarse a la sombra son la pilea peperomioides, la zamioculca, el anturio, la fitonia, la alocasia, la monstera deliciosa, la hiedra, el helecho y la calatea crocata, entre otras especies. Si no tienes ninguna es hora de ir al vivero y elegir la que más te guste.