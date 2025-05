Seis signos que este miércoles deben estar atentos a lo que se repite, según el horóscopo gitano

Hay días en los que todo parece un déjà vu. El horóscopo gitano de este miércoles 14 de mayo invita a prestar atención a eso que se repite sin que lo busques: actitudes, conversaciones, escenas que ya viviste. Seis signos están más expuestos a caer en esos ciclos. Hoy el desafío es elegir otra reacción, aunque sea pequeña. A veces con eso alcanza para cortar la rueda.

Puñal (Aries): si ya discutiste mil veces por lo mismo, ¿qué esperás que cambie hoy? Frená. No respondas de inmediato. Si necesitás que algo cambie, empezá vos por no reaccionar igual que siempre.

Rueda (Cáncer): volvés a hacerte cargo de cosas que no te corresponden. Ese patrón te deja agotado y sin espacio para lo tuyo. Hoy decí que no desde el principio. No tenés que repetir la entrega total para ser querido.

Estrella (Leo): querés hacerte ver, como siempre, pero ¿para qué? Hoy no es día para demostrar nada. Si ya te conocés, si sabés lo que valés, no necesitás actuar como si te faltara validación.

Repetir no siempre es evolución. A veces es falta de pausa.

Campana (Virgo): tu necesidad de tener todo bajo control puede volverte a poner en ese lugar donde todo te molesta. Soltá un poco el detalle. No necesitás vivir corrigiendo para sentirte en orden.

Daga (Escorpio): sabés perfectamente con quién te enganchás siempre, y cómo termina. Hoy no entres de nuevo en ese juego. Si alguien te quiere provocar, no respondas. El poder está en retirarte antes, no en ganar la discusión.

Copa (Acuario): te estás volcando a lo racional para tapar algo que ya sentís. Ese ciclo de pensar demasiado y sentir poco te viene alejando de lo que te importa. Hoy es mejor escuchar lo que te pasa sin buscar explicaciones.

