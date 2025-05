Netflix: la serie coreana de 8 capítulos que llega a la plataforma en junio y todos están esperando

Netflix apuesta por la adaptación del popular webtoon Plaza Wars, Mercy for None, la cual llegará en junio de 2025. En el último tiempo, las producciones coreanas se han convertido en un rotundo éxito en cualquier plataforma, y Mercy for None parece no ser la excepción.

Esta serie es un drama policial surcoreano original de Netflix que está escrito por Oh Se Hyung e ilustrado por Kim Kyun Tae. La plataforma de la N roja ya lanzó el primer clip de la miniserie aunque todavía no hay un tráiler oficial, ni tampoco se ha anunciado director ni guionista.

Echa un vistazo al primer clip de la serie

La sinopsis de esta serie relata: “Como el luchador más duro del mundo del crimen, Gijun se alza con la victoria en una batalla que pone fin a la larga lucha de poder entre las bandas de Seúl. Pero cuando su hermano Giseok asciende de rango dentro del grupo enemigo, Gijun decide dar un golpe bajo y abandonar el negocio para evitar enfrentarse a él”.

Luego sigue: “Justo cuando todo parece en paz, 15 años después, Giseok sufre una misteriosa emboscada y es asesinado a sangre fría justo antes de su jubilación. Lleno de furia, Gijun emprende una cacería individual para encontrar a los implicados en la muerte de su hermano”.

La serie llegará a Netflix el próximo 6 de junio. Foto: Netflix.

Una de las sorpresas de esta serie de Netflix está dentro de su elenco. So Ji Sub fue el primer miembro confirmado del elenco al que se le propuso un papel en Mercy for None. Él es conocido por ganar una medalla de bronce en los Juegos Nacionales de Corea del Sur. Y esta producción de Netflix será su primer k-drama.