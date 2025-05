The Office: se lazará un spin-off de la popular serie estadounidense

El equipo creativo de "The Office" estrenará en septiembre una continuación de la célebre serie, llamada "The Paper". Oscar Martinez volverá a estar presente en esta reversión y los fanáticos no paran de hablar del tema.

The Paper estará ambientada en el mismo universo que Dunder Mifflin y sus empleados, manteniendo el formato de falso documental. El programa mostrará al equipo de filmación en búsqueda de un nuevo tema para cubrir, cuando sin esperarlo descubrirán un diario histórico en decadencia en la ciudad de Toledo, llamado "The Truth Teller" ("El relator de la verdad").

Los desafíos globales del periodismo en la era digital ocuparán un espacio central en la discusión mientras los empleados de este periódico intentan salvarlo de la bancarrota. De este modo, el caótico ambiente laboral que caracterizaba a The Office volverá a hacer presencia en este spin-off.

Un elenco prometedor

The Paper estará protagonizada por Domhall Gleeson, que en el pasado interpretó a Bill Weasly en Harry Potter y a Peter Rabbit. Gleeson describió la serie diciendo: "Somos tres miembros en un elenco maravilloso de personajes subestimados que se están uniendo para mantener vivo el periodismo. Mi personaje tiene la inquebrantable y optimista creencia de que puede convertir a The Truth Teller en la gloria de su apogeo".

Es una de las series más esperadas por los fans.

Otra de las actrices principales será Sabrina Impacciatore, la italiana estará junto Gleeson toda la serie y es reconocida por su personaje de "Valentina" en la temporada 2 de "The White Lotus". Por último, pero como estrella estelar, volverá Oscar Nuñez de la versión original de The Office, donde interpretó a Oscar Martinez. Seguirá actuando en su mismo rol.

Producción y estreno

La producción de The Paper será llevada a cabo por NBCU Entertainment y Universal Television. La responsable de contenidos de NBCU expresó su entusiasmo por este estreno diciendo que "si bien está la intención de mantener viva la esencia que The Office logró crear entre sus fans, The Paper busca conquistar nuevos públicos con innovaciones narrativas y un humor característico".

Creada por Greg Daniels y Michael Koman, The Paper tiene fecha de estreno en septiembre de este año a través de Peacock para Estados Unidos, pero aún no se definió en qué plataforma se podrá disfrutar desde Argentina.