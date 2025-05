Las plantas que son pet friendly y que no son tóxicas para los perros

Los que tienen mascotas en su hogar saben que generalmente tienden a morder las plantas, especialmente los perros que son cachorros. Por eso los que saben de jardín brindan una serie de consejos sobre qué especies tener para evitar que se intoxiquen y que tengan afectaciones en su salud. Algunas plantas pueden ser muy perjudiciales, por eso en esta nota recomendamos algunas que son pet friendly.

Una de las plantas que recomiendan los expertos es la areca. Es una especie tropical que necesita mucha luz y que el sustrato siempre esté húmedo. También el helecho es perfecto para los animales, aunque prefiere la luz solar indirecta. La temperatura que más le gusta ronda los 18 grados. Es muy decorativa y no causa daños a las mascotas.

La tercera planta recomendada por los aficionados es la pilea peperomioides. Es una planta redonda que no tiene riesgos ni para perros ni gatos y es conocida como la “hiedra sueca”. Se recomienda no regarla demasiado y tenerla en espacios luminosos, pero sin luz solar directa. El cactus es otra excelente alternativa. Son muy decorativos y no necesitan casi mantenimiento para sobrevivir.

Amigable con las mascotas. Fuente: Shutterstock.

Otra alternativa es la calatea. Esta planta ayuda a mantener un ambiente limpio y además aporta una hermosa decoración al hogar. Es una especie que no tiene ningún riesgo para la salud de las mascotas. También se puede optar por la cinta, conocida también como lazo de amor. Es ideal para convivir con cualquier animal doméstico, necesita luz pero que no sea directa y se debe moderar el riego en invierno.

Por último, el rosario de corazones es otra excelente opción. Es una enredadera que tiene las hojas en forma de corazón y es ideal para convivir con perros y gatos. Es casi inmortal, por lo que no requiere de grandes mantenimientos ni riegos. Disfruta mucho los ambientes a la semisombra. Finalmente, la orquídea, además de ser una planta hermosa, es amigable con las mascotas.