Entrevista a medida: la China Suarez rompió el silencio y abrió su corazón

El lunes por la noche la TV Pública logró la entrevista que todos querían. La China Suarez tuvo un mano a mano con el periodista Gustavo Méndez, sin embargo muchos se quedaron con gusto a poco porque no recibió ninguna pregunta sobre su actual rival, Wanda Nara, ni sobre los escándalos que viene protagonizando.

En el ciclo de streaming “La Pasion”, la actriz habló de su pasado, su presente y su futuro ligado a su pareja, Mauro Icardi. Por el momento no supo responder cómo se organizarán cuando el futbolista tenga que volver a su club. “Y haremos malabares, no sé. Cuando llegue el momento lo veremos”, dijo. La actriz se mostró muy enamorada de Icardi y se mostró indiferente a las críticas de los haters.

“Es verdad, viste que no miento. Yo dije eso siempre, pero porque yo decía ‘¿para qué me voy a casar si después me divorciaría‘. Como que yo pensaba en los papeles, gastar plata en una fiesta que después todos te critican… Era como que decía ‘¿para qué me voy a casar y firmar un papel?’ Sabía que me iba a divorciar, entonces no me casaba”, dijo la China Suarez.

No habló sobre Wanda Nara. Fuente: TV Pública

“Obviamente el otro lado no era bien recibido porque no es fácil que te lo digan y yo, con el afán de ser sincera… Pero ojalá algún día sí me case”, manifestó y señaló que el cambio de opinión puede tener que ver con la madurez, dijo la actriz.

Por otro lado, la actriz señaló que no le gusta hacer teatro y dejó en claro que no vive con rencor pero que se acuerda de los que no la apoyaron. Además, señaló que no tiene problema en no saludar a aquellos que de algún modo la dejaron en el camino o no la acompañaron cuando tenían que hacerlo.

Con respecto a Mauro Icardi, la China abrió su corazón: “Vamos tranquilos, mucho más tranquilos por ahí de lo que parece en las redes. Más allá de que seamos intensos los dos y estemos todo el día juntos y compartamos todo, no tenemos ningún apuro”. “Sería como una celebración linda y algo lindo pero yo creo que cuando va avanzando, todo se va dando con mucha naturalidad”, sostuvo.

“Es un nivel de compatibilidad que nunca había experimentado. Nunca”, dijo sobre Mauro Icardi, quien la había acompañado a la entrevista.

Sobre la posibilidad de tener otro hijo señaló: “Por ahora estoy bien. Somos muchos. No sé. No es que descarto y te digo ‘nunca más quisiera tener hijos’. Pero tres es mucho y a mí me gusta dedicarles tiempo y estar atenta”.

Lo cierto es que la China Suarez habló de lsus raíces, se emocionó al recordar a su padre y al mencionar a sus mascotas, también contó sobre la personalidad de sus hijos, de cómo se organiza con sus ex aunque admitió que a veces tienen diferencias, también habló de su círculo íntimo de amigos, que si bien reconoció que son pocos, señaló que no necesita más en referencia a las críticas que recibe cuando festeja un cumpleaños con poca gente.

