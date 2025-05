Estas son las plantas que debes evitar para que los gatos no se intoxiquen

Las personas que tienen gatos como mascotas saben que los felinos a veces tienen cierto interés por las plantas del jardín. El problema es que esto puede traer riesgos para su salud porque algunas especies resultan tóxicas para ellos. Un ejemplo de esto son los lirios o el aloe vera que pueden provocarles vómitos o diarrea, entre otras afectaciones.

Es por eso que los que saben de jardín y animales buscan otras opciones para los gatos como las macetas comestibles que han sido diseñadas para el consumo de los felinos. Como se mencionó anteriormente, además del aloe vera, hay que mantener a los gatos alejados de plantas como el lilium y la poinsetia.

En tanto, hay plantas que son seguras para los gatos como la hierba gatera, que sirve para estimular su sistema nervioso y así relajarlos. El trigo, el alpiste y la avena los ayudan a regurgitar pelos muertos. También el bambú es una planta segura y atractiva para los felinos.

No se recomienda el aloe vera. Fuente. Shutterstock.

Además, hay otras plantas que se recomienda alejar de los gatos: eucalipto, la hiedra, tulipanes, laureles y la adelfa. También puede intoxicarlos el narciso, la cica, el ricino y el jazmín paraguayo, entre otras especies. Si por accidente los gatos consumen estas plantas pueden llegar a tener graves problemas gastrointestinales con consecuencias severas. Por eso siempre es importante tomar ciertas precauciones en el hogar para evitar inconvenientes con las mascotas.

También otra alternativa es colocar las plantas en lugares que no sean accesibles para los gatos o también se pueden sustituir por especies más seguras como por ejemplo la hierba gatera o suculentas que no son tóxicas. Otra opción es colocar barreras físicas para que no puedan atravesar y llegar a esas plantas.