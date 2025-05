Infidelidad y signos del Zodiaco: el ranking en el que nadie quiere estar

Cada signo del Zodiaco tiene su manera de enfrentar el deseo, las relaciones y los conflictos. Entre los más propensos a romper acuerdos está Leo. Es un signo que adora el romance, pero también necesita sentirse admirado. Cuando eso se apaga, empieza la inquietud. Si no se siente visto, busca atención donde la encuentre, incluso en lugares prohibidos.

Aries tampoco escapa del radar. Vive al ritmo del instante, con el corazón acelerado. Esa energía, cuando no es canalizada, lo lleva a cometer errores. A veces ni siquiera piensa en las consecuencias, actúa sin filtro. Y cuando se da cuenta, ya es tarde para reparar lo que rompió.

Les encanta la adrenalina.

Acuario es otro que suele caminar al borde. No busca dañar, pero ama su libertad. La rutina le pesa, el compromiso lo asfixia si no le dan espacio. Sabe amar, aunque a su manera. Sagitario prefiere correr antes que quedarse atrapado. No tolera sentirse limitado. Si algo le genera incomodidad emocional, busca refugio fuera. A veces en nuevas experiencias, a veces en personas. No lo hace desde la malicia, sino desde el miedo a la pérdida de sí mismo. Pero el resultado suele ser confusión y heridas.

Géminis tampoco lo tiene fácil. Su mente salta de una idea a otra con rapidez. Ama la novedad, el juego de palabras, el descubrimiento constante. Eso lo convierte en alguien encantador pero peligroso cuando se aburre. La fidelidad, para él, es una elección diaria. Y si no está motivado, el deseo de probar otra historia lo tienta.

No se dejan manipular.

Los signos más leales

En el otro extremo del espectro están los que valoran la lealtad por encima de todo. Tauro, por ejemplo, entrega su corazón cuando siente estabilidad. No juega con el amor, lo cuida. Busca relaciones profundas, donde el cuerpo y el alma se abracen sin reservas. Para este signo, una traición no tiene justificación.

Capricornio también toma el amor en serio. Cree en lo duradero, en construir algo con cimientos sólidos. No entiende el juego del engaño. Si está en una relación, lo da todo. Es directo, no tiene paciencia para los rodeos ni los dobles sentidos. La infidelidad no forma parte de su visión del amor.

Escorpio, aunque tiene fama de pasional y misterioso, es extremadamente leal. Si eligió a alguien, lo hizo con conciencia. No entrega su confianza con facilidad, pero cuando lo hace, espera lo mismo. Una traición, para él, no es un error: es una puñalada. Su fidelidad es intensa y no se rompe con facilidad.

El amor es cosa seria.

Piscis busca conexión emocional profunda. Necesita sentir que su pareja es un refugio. No se conforma con lo superficial. Quiere conocer los miedos del otro, compartir los suyos y crecer juntos. En su mundo, la traición no tiene lugar. Prefiere el dolor de una despedida sincera que una mentira disfrazada de afecto.

Virgo es meticuloso en el amor. Observa, analiza, decide con cuidado. Una vez que elige, se entrega con compromiso. No tolera la deslealtad, ni en él ni en los demás. Cree en el respeto como base del vínculo. Su forma de amar es silenciosa pero firme. No se deja llevar por impulsos que arrasen con lo construido.

Cáncer desea un hogar emocional. Necesita sentir que su mundo sentimental está protegido. El amor, para él, no es solo palabras bonitas. Es dedicación, cuidado y planes a futuro. No traiciona porque sabe lo que duele ser traicionado. Y porque su forma de amar no se alimenta del deseo fugaz.