Si te gustó "El Eternauta" estas series de Netflix son imperdibles

El Eternauta no solo es furor por ser una producción argentina de excelente calidad, sino también por su historia que muestra un futuro apocalíptico. Para quienes aman este tipo de dramas, acá te dejamos algunas recomendaciones imperdibles en Netflix.

La historia creada por Héctor Germán Oesterheld se ubica en el puesto número 1 de lo más visto en varios países del mundo. No solo arrasa en países de habla hispana, sino también en lugares tan diversos como Indonesia, Islandia o India. Esto reavivó el interés por las ficciones que retratan el fin del mundo y la lucha por sobrevivir, y la plataforma de la N roja tiene varias joyitas en esa línea.

Dark

Una de las series más impactantes de los últimos años. Esta producción alemana arranca con la desaparición de un niño en un pequeño pueblo, pero pronto se transforma en una historia sobre viajes en el tiempo, secretos familiares y realidades paralelas. Al igual que El Eternauta, el eje está puesto en cómo el tiempo, y los errores humanos, pueden desencadenar catástrofes.

Dark cuenta con tres temporadas en Netflix. Foto: Archivo

The Rain

Desde Dinamarca llega esta propuesta donde la lluvia es sinónimo de muerte. Después de seis años encerrados en un búnker, dos hermanos salen a un mundo totalmente distinto: desolado, peligroso y con pocos sobrevivientes. Al igual que en El Eternauta, la amenaza se esconde en algo tan cotidiano como el clima.

Un enemigo invisible y un sistema que colapsó

The Rain, Dark y El Eternauta comparten una misma esencia: el fin del mundo no siempre llega con explosiones, a veces se presenta en forma de nieve, lluvia o errores que parecen pequeños. En todas, hay un grupo de personas que se enfrenta a lo desconocido, intentando sobrevivir en un mundo que ya no es el mismo.