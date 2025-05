Cómo quitar el sarro de la pava eléctrica en simples pasos

La pava eléctrica se ha convertido en un electrodoméstico esencial en el hogar, y su limpieza es fundamental para evitar la formación de sarro en su interior. A continuación, el paso a paso para hacerlo.

Primero, es importante saber que no se puede evitar la formación de sarro si no se realiza una limpieza cotidiana de la pava, ya que este se genera por la acumulación de carbonato de calcio, que aparece cuando el agua caliente se evapora. Este residuo no solo afecta el funcionamiento del aparato, sino que también altera el sabor del agua.

El sarro afecta el sabor del agua. Foto: Archivo

Paso a paso: cómo quitar el sarro de la pava eléctrica

Prepará los elementos de limpieza : agua y limón.

: agua y limón. Llená la pava con agua hasta el máximo permitido y agregá rodajas de limón.

con agua hasta el máximo permitido y agregá rodajas de limón. Poné la pava a hervir como lo hacés habitualmente.

a hervir como lo hacés habitualmente. Dejá reposar unos minutos para que el jugo ácido del limón actúe.

Finalmente, limpiá el interior con un cepillo o paño para retirar los restos de sarro.

Con estos simples pasos evitás gastar dinero en productos químicos y, además, cuidás tu electrodoméstico alargando su vida útil.

Esta limpieza también puede realizarse con vinagre y agua, aunque este método puede dejar un aroma fuerte dentro de la pava. Por eso, si se utiliza vinagre, se recomienda repetir luego el procedimiento con limón para neutralizar el olor.