Revelaron qué hacía Jésica Cirio cuando salía de La Peña de Morfi

Jésica Cirio se posicionó en boca de todos en las últimas semanas por el escándalo que involucró a su ex, Elías Piccirillo. A él lo detuvieron en Nordelta en el marco de once allanamientos llevados adelante por la Prefectura Naval a solicitud del fiscal Franco Picardi y con la firma del juez Ramos, que subroga el Juzgado Federal N°11 de Sebastián Casanello.

Él está procesado, embargado y detenido por armar una causa con siete policías de la Ciudad para no pagar una deuda de 6 millones de dólares.

Elías Piccirillo y Jésica Cirio

Ahora, en “Los Profesionales de Siempre”, tras hablar de un presunto romance que Cirio ya tendría y que negó, Flor De la V no se guardó nada. “Igual estamos hablando a que ella sea negadora ¡No sabía lo que hacía el ex marido con la plata! Estaba con una bailando en una yate ¡Y ella no tenía idea!”, señaló la conductora.

Flor de la V

"Y otra cosa. A mí me contaron que, supuestamente, cuando terminaba ‘La Peña’, la esperaba un avión privado y se la llevaba a Europa. Estuvo todo un año así, con vuelos privados, terminaba ‘La Peña’ y ella se iba a Ibiza, la Rivera Francesa ¿cómo hace?", continuó.

"¿No le llamaba la atención? Digamos todo, porque él ahora está en cana ¿Cómo no le va a llamar la atención si había fotos de su ex años atrás con una vida distinta? ¿Cómo había hecho? Jesica Cirio ¿No son estas las preguntas que deberías hacerte vos?", cerró Flor De la V.