Las mejores carreras universitarias para Leo, Aries y Sagitario

Los signos de fuego no pasan desapercibidos, no se conforman y no siguen caminos marcados por otros. Aries, Leo y Sagitario comparten una forma intensa de vivir, con impulso, ambición y un deseo constante de marcar diferencia en todo lo que hacen y más cuando eligen una carrera.

Aries necesita sentir que avanza, que conquista y que toma decisiones. No se adapta bien a rutinas monótonas ni a espacios donde debe esperar instrucciones. Las carreras con desafíos permanentes, donde la competencia está presente y se valoran las iniciativas individuales, son ideales para él. No se detiene ante el miedo ni ante lo desconocido.

El deporte para Aries le viene bien.

En el deporte profesional podría encontrar un terreno fértil para desarrollarse, siempre y cuando el entrenamiento sea intenso y el objetivo esté claro. La política es otro espacio donde Aries puede dejar huella. Su estilo directo, su deseo de liderar y su pasión por influir en el entorno lo empujan hacia cargos donde pueda decidir.

Leo es un signo que vive para expresarse y ser reconocido. No busca ser uno más, quiere ser protagonista de su historia y que el mundo lo sepa. Por eso, necesita carreras donde su presencia tenga un impacto visible, donde su esfuerzo sea valorado y donde su imagen sea parte del resultado final.

A Leo le encanta expresarse.

Las artes escénicas le ofrecen un escenario literal para brillar. Teatro, cine, música o danza son espacios donde su carisma natural puede atraer todas las miradas. Leo no se esconde detrás del telón, necesita estar al frente, inspirando y dejando una impresión duradera. Su presencia escénica no se improvisa, nace con él. Dirección creativa y liderazgo empresarial también están en sintonía con su personalidad. Le gusta tomar decisiones, crear equipos y representar una idea ante los demás. También puede encontrar satisfacción en áreas como moda, comunicación y relaciones públicas, donde la estética y la influencia social se combinan.

Sagitario es un espíritu inquieto que busca libertad antes que seguridad. No le interesa un camino predecible, sino uno que lo lleve a descubrir nuevas ideas, culturas y desafíos. Las carreras que impliquen viajes, pensamiento crítico y contacto con lo desconocido le resultan estimulantes. No soporta el encierro ni las reglas fijas. Turismo, docencia universitaria, periodismo.