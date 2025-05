La serie que combina amor y western y quiere robarle el trono a El Eternauta

Netflix comenzó mayo con grandes estrenos en su catálogo, lo que trajo movimientos en el podio de lo más visto. Entre las más aclamadas estuvo El Eternauta, que se posicionó rápidamente entre los títulos preferidos por el público argentino. Sin embargo, para quienes prefieren el romance y los paisajes del oeste, la plataforma de la N roja acaba de lanzar Nueva vida en Ransom Canyon, una serie que ya está dando de qué hablar.

La producción de 10 episodios llega con la sinopsis: “Tres dinastías ganaderas luchan con pasión por su tierra, su legado y sus seres queridos en un pequeño pueblo de Texas”. Una historia que se enmarca en el género western al mejor estilo Yellowstone, pero con una dosis emocional más marcada.

La serie de 10 capítulos que combina western y romance. Foto: Archivo

El protagonista es Staten Kirkland (Josh Duhamel), un ranchero con un pasado trágico que lucha por conservar su tierra y el legado familiar. A lo largo de los capítulos, su historia se cruza con la de Quinn O’Grady (Minka Kelly), su amiga de toda la vida y dueña del salón de baile local, con quien comparte una conexión profunda. Juntos enfrentarán desafíos, conflictos y sentimientos que los llevarán a vivir una historia de amor.

El elenco también incluye a nombres destacados como James Brolin (Sweet Tooth), Marianly Tejada (One of Us Is Lying), Jack Schumacher (Top Gun: Maverick), Eoin Macken (La Brea) y Lizzy Greene (A Million Little Things), entre otros.

A New Life in Ransom Canyon, tal su título original, combina romance, drama familiar y paisajes texanos que seducen a los fanáticos del western moderno. Recién estrenada, ya se perfila como una de las favoritas del género en Netflix.