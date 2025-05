El infartante look de Luisana Lopilato para la el avant premier de Mensaje en una botella

Luisana Lopilato está en Argentina junto a su marido, el artista canadiense Michael Bublé, y en la noche del miércoles la actriz se destacó con un impactante e infartante vestido en el avant premiere de la película Mensaje en una Botella que protagoniza con Benjamín Amadeo y Benjamín Vicuña. Sin dudas, la elegancia de la actriz se destacó en la alfombra roja.

Luisana Lopilato se llevó todas las miradas con un look que combinaba glamour clásico con un toque moderno. Para esta ocasión eligió un vestido rojo de la firma Nicole Felicia Couture de alta costura. El diseño era con hombros descubiertos y detalles de flores en relieve sobre el escote y la parte superior del vestido. Además, el peinado también se llevó todos los flashes con su rodete recogido con mechones sueltos.

Pero el cantante canadiense no se quedó atrás y también tuvo un estilo particular combinando formalidad y comodidad. Michael Bublé se puso un look monocromático con un traje negro de corte recto armonizando con su pareja, pero también destacando su presencia sin robarle el protagonismo a la actriz.

Una belleza elegante. Fuente: Instagram.

La película

En esta película Luisana Lopilato regresa a la actuación con una comedia dramática que fue escrita y dirigida por Gabriel Nesci. La producción se estrena este 1° de mayo en los cines y luego podrá verse en Prime Video. En el film se sigue la historia de Denise, una sommelier que descubrirá un misterioso modo de comunicarse con su pasado.

La trama gira en torno a Denise que trata de corregir decisiones de las que se arrepiente enviándose mensajes en una botella a su yo más joven. Pero esto traerá consecuencias en su vida amorosa y familiar. Habrá que ver qué dice el público sobre la actuación de Luisana Lopilato en esta ocasión.