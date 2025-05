El abono marrón que es oro en polvo para las plantas y para tener un jardín saludable

Tener un jardín saludable y vigoroso a veces no es una tarea tan sencilla. No solo se trata de regar, podar y sembrar, sino que además a veces las plantas necesitan ciertos nutrientes para no debilitarse y para no ser atacadas por plagas. Lo cierto es que los que saben del tema conocen algunos trucos que harán que esta tarea sea más sencilla.

El secreto para tener un jardín saludable es usar canela. Es una especia ampliamente usada en el mundo de la gastronomía y es originaria de Sri Lanka. Tiene un olor y un sabor que es inconfundible. Tiene muchas propiedades beneficiosas para las plantas, es ecológica y natural.

Uno de los aportes de la canela es como antifúngico. Cuando las temperaturas empiezan a subir hay humedad y algunas plantas sufren el ataque de hongos. Lo que hay que hacer es espolvorear sobre las partes afectadas de la planta. Si no desaparecen a las 48 horas se repite la aplicación.

Una salvación para el jardín. Fuente: Shutterstock.

También sirve para combatir las hormigas en el jardín, las moscas y los mosquitos. Hay que esparcir la canela en la zona que queremos evitar que aparezcan y los insectos se irán a otra parte. Este uso es muy difundido y muy efectivo.

La canela se usa también para hacer un esqueje de una planta. Es una tarea simple y muchas especies logran enraizar con éxito. Esto permite maximizar la posibilidad de que el esqueje se transforme en una planta sana. Para eso se añade una cucharada de canela en polvo a medio litro de agua, remover y dejar en reposo un día. Luego hay que colarla y mojar la parte inferior de los esquejes para plantar.

Por último, teniendo en cuenta que la poda es un proceso agresivo para las plantas a pesar de ser necesario, se puede usar también canela. Se puede elaborar una pasta con cera de vela derretida y se añade canela en polvo para mejorar las propiedades antifúngicas. También se puede aplicar directamente sobre las heridas del corte.