Dan por muerto al actor Eduardo Capetillo con un video viral en redes

El actor Eduardo Capetillo hoy es tendencia, no por un nuevo proyecto ni una aparición pública, sino por un rumor difundido en TikTok que afirmaba su muerte. Un video de menos de un minuto provocó confusión entre sus seguidores, al asegurar que el actor había fallecido en un accidente doméstico.

La narración en tono alarmante y las imágenes editadas generaron una ola de reacciones en los comentarios. En cuestión de horas, miles de personas comenzaron a compartir la grabación, convencidas de que la noticia era cierta. El video afirmaba que el mundo del espectáculo mexicano estaba de luto. No había fuentes, ni declaraciones oficiales, solo una edición dramática que se viralizó sin control. Las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y homenajes prematuros.

Se hizo viral su muerte.

El material fue visto más de 25 millones de veces, y en poco tiempo, la confusión se extendió más allá de TikTok. Otros usuarios en plataformas como Facebook e Instagram replicaron el contenido, sin verificarlo. Incluso algunos medios digitales menores retomaron el rumor.

Sin embargo, todo era mentira. Eduardo Capetillo no ha sufrido ningún accidente, no está hospitalizado ni ha muerto. Su esposa, la actriz y cantante Biby Gaytán, ha compartido recientemente imágenes en las que se le ve tranquilo y con buena salud. En las fotos se le observa rodeado de su familia, disfrutando de su vida alejado del ojo público. No hay señales de preocupación ni de emergencia.

Está vivito y coleando.

La narración del clip, además, utilizaba frases manipuladoras para provocar una reacción emocional inmediata. Palabras como “inesperado”, “trágico” y “luto” fueron utilizadas sin ningún sustento real. No se ofrecieron fechas, ni lugares, ni declaraciones confiables. Aun así, el tono dramático convenció a muchos.