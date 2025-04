Por qué Morena Rial no está presa: la teoría que lo explica

A Morena Rial le otorgaron excarcelación extraordinaria en la causa de robo por la que fue detenida. Sin embargo, su situación empeoró recientemente tras filtrarse nuevas conversaciones de su teléfono celular en donde se hace referencia a otros ilícitos que habría cometido.

Pero, ¿por qué no está presa? Rodrigo Lussich disparó una fuerte teoría al aire en Intrusos (América TV). "A mí me parece que acá hay un trasfondo de decisión política de tener presa o no a Morena Rial. El apellido que ella porta, que no es menor, y cómo querrán quedar los jueces o fiscales con su padre va a marcar su destino", señaló.

"¡A mí que me perdonen! Porque si no, tal vez, ni siquiera hubiera recuperado la libertad. Cuando la justicia no quiere meter preso a alguien, se las ingenia", agregó sin pelos en la lengua.

Por su parte, Paula Varela expresó: “También es un nombre que le da una lupa importante, y si la justicia no hace lo que debe hacer, también es un tema. Lo que pasa es que ahora se conocen estos chats y hay que ver si la justicia se banca todo lo que se dice en lo mediático”.

Hoy, Morena Rial está siendo defendida por el abogado Miguel Ángel Pierri, ya que Fernando Burlando dejó el caso luego de conseguir la excarcelación. Además, la hija de Jorge Rial manifestó estar muy molesta con la pareja de Barby Franco por cómo manejó la causa, sobre todo en lo referido a la entrega del teléfono a la justicia.