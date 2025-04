Luis Ventura habló de la polémica práctica que se repite en los medios

Marianela Mirra se posicionó en el centro de todas las miradas luego de que, días atrás, Jorge Rial sacara a la luz en Argenzuela una relación que ella mantiene desde hace tiempo con José Alperovich, el ex gobernador de Tucumán.

Uno de los que ya habló en reiteradas oportunidades del tema fue Luis Ventura. "Ahora ¿por qué tira lo de Mirra? Si ella hace veinte años que es amante de Alperovich ¿También nos olvidamos de las campañas contra Ricardo Fort? ¿Por qué Silvia D’Auro un buen día no habló más de nada? ¿Qué firmó?", indicó el comunicador en el ciclo que conduce Karina Mazzocco.

"Yo sigo de pie, él maltrató no sólo a este programa, también a gente de nuestra productora, porque es como un sistema de ablandamiento, ataco para que no hablen ¿por qué saltó lo de Marianela? Era para tapar esto…", continuó Ventura. “¿Lo de la hija?”, consultó Mazzocco y, sin dudarlo, Ventura respondió: “Es que si escarbás todo cierra con todo, no se olviden que Marianela midió cincuenta puntos".

Ahora, Ventura también se refirió a lo que pasó en Secretos Verdaderos. “Yo les quiero decir una cosa, haber guardado secretos durante tantos años ¡Tampoco me amordaza! En función de que todo el mundo está abriendo la boca y está sacando verdades personales a la luz del día”, expresó.

"Muchos se preguntan por qué Marianela confirmó la relación con Alperovich. Creo que lo deja claro en la publicación que dice que está cansada de ser extorsionada, algo que se sigue repitiendo en los medios, con respecto a comunicadores que presionan. Entonces para que no la acorralen, ¡contó la verdad! Hasta ahora ella no cometió ningún delito", manifestó Ventura.