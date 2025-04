Jake Gyllenhaal reveló algo inesperado sobre Jennifer Aniston

Algunas experiencias detrás de cámaras no siempre son lo que parecen. Jake Gyllenhaal sorprendió al confesar que filmar con Jennifer Aniston en "The Good Girl" fue algo más que un reto actoral. Sus palabras llamaron la atención, por su sinceridad, y por dar a conocer la realidad del set.

El actor admitió que tenía un gran interés por Jennifer Aniston en aquel momento. Como muchos que crecieron viendo "Friends", trabajar con ella resultó emocionante, aunque las escenas románticas estuvieron lejos de ser un sueño hecho realidad. En una entrevista, describió la experiencia como una “tortura”, como una mezcla de admiración y respeto.

Una escena de "The Good Girl".

La historia de "The Good Girl" gira en torno a dos empleados de una tienda que, cansados de la monotonía, comienzan una relación. La química entre los protagonistas fue clave para que la película funcionara, pero el rodaje de ciertas escenas no fue tan sencillo como parecía en pantalla. Fingir intimidad frente a un equipo de producción no es tarea fácil, algo que Jake Gyllenhaal dejó claro con sus declaraciones.

Las escenas románticas en el cine pueden dar la impresión de ser naturales y fluidas, pero la realidad es distinta. Con cámaras, luces y múltiples personas presentes, los actores deben concentrarse en su trabajo mientras siguen indicaciones precisas. Jake Gyllenhaal explicó que, aunque la admiración por su compañera de reparto estaba presente, el ambiente del set no generaba la comodidad que muchos imaginarían.

Son amigos desde hace años.

El actor detalló que en este tipo de escenas se toman ciertas medidas para proteger la privacidad de los intérpretes. Sin embargo, la sensación de estar rodeado de un equipo técnico observando cada movimiento hace que la experiencia sea bastante diferente a lo que se ve en la pantalla. La conexión entre los actores se convierte en un reto más que en un momento espontáneo.