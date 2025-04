Increíble: el primer álbum visual de Miley Cyrus

Miley Cyrus siempre encuentra la manera de sorprendernos con su música. Cada nuevo proyecto demuestra su capacidad para reinventarse y evolucionar, dejando claro que su talento sigue intacto. Esta vez, su regreso trae un concepto innovador que combina la música con el cine, un álbum visual titulado ‘Something Beautiful’.

Después del éxito de ‘Endless Summer Vacation’, disco que le valió su primer Grammy en 2024 por ‘Flowers’, la artista ha decidido ir más allá con su novena producción. En una entrevista con ‘Harper’s Bazaar’, describió este trabajo como un intento de sanar una sociedad en crisis a través de la música. Su objetivo no es solo emocionar al público, sino provocar una reflexión profunda.

El álbum tendrá 13 canciones, aunque aún no se ha revelado la lista completa. Se rumorea que ‘Beautiful That Way’, el tema que compuso para ‘The Last Showgirl’, película de Gia Coppola protagonizada por Pamela Anderson, formará parte del repertorio. Sin embargo, hasta ahora solo se han confirmado algunos detalles.

Lo más llamativo de este proyecto es que contará con una película propia. La fecha de lanzamiento del disco está fijada para el 30 de mayo de 2025, mientras que la cinta verá la luz en junio. Este enfoque recuerda a trabajos de otros artistas que han explorado el formato visual, como Beyoncé con ‘Lemonade’ o Janelle Monáe con ‘Dirty Computer’.

La idea de un álbum visual no es nueva, pero Miley Cyrus busca darle un giro personal. Su sello distintivo siempre ha sido la autenticidad, y en esta ocasión pretende usar el cine como un complemento perfecto para su música. Cada canción contará con una historia en imágenes que refleje su mensaje.