Atención beneficiarios: la Seguridad Social de EE.UU. implementa cambios desde abril

Desde la asunción del nuevo Gobierno, la Administración de la Seguridad Social (SSA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha implementado profundas modificaciones en su sistema para mejorar el servicio y evitar fraudes. Entre los últimos cambios se encuentra la verificación de identidad, que comenzará a aplicarse a partir del 14 de abril.

Esta validación se puede realizar a través de my Social Security. Si aún no has creado una cuenta, el proceso es sencillo:

Crear una cuenta en LOGIN.GOV o ID.me ingresando una dirección de correo electrónico válida.

Establecer una contraseña segura, de al menos 12 caracteres, que incluya números y símbolos.

Confirmar la cuenta a través del correo electrónico.

Anteriormente, los beneficiarios de Seguridad Social podían verificar su identidad por teléfono. Foto: Shutterstock

En caso de no poder realizar la verificación en línea mediante my Social Security, es necesario programar una cita para asistir en persona. Para ello, se debe llamar al 1-800-772-1213 o localizar la oficina más cercana a través de www.ssa.gov/locator. Al acudir, es imprescindible presentar documentos de identificación primaria (licencia de conducir o pasaporte vigente) y secundaria (tarjeta de registro de votante o tarjeta sindical).

Beneficiarios que no puedan usar my social Security deberán acudir presencialmente a una oficina. Foto: Archivo

Cabe destacar que ciertos beneficiarios están exentos de la verificación de identidad en persona. Estos incluyen: