Por qué no les conviene a Mauro Icardi y Wanda Nara que se filtren las pericias psiquiátricas

Si hay algo que, al parecer, no tiene fin es la pelea entre Mauro Icardi y Wanda Nara. Ahora, se sumó un nuevo episodio cuando ella regresó de Brasil y en una entrevista habló de todo. "Lo único que digo es que quiero ver las pericias psiquiátricas (de Mauro) porque hay algo que a mí no me cierra y no me parece normal", señaló la conductora.

Y agregó: "Ningún padre pondría en riesgo la revinculación futura, con sus hijos a costa de hacer una fiesta con desconocidos que conoces hace dos meses”.

Wanda Nara y Mauro Icardi junto a sus hijas

A raíz de esto, reveló: “En diciembre nos pidieron a los dos que hagamos una pericia psiquiátrica. La mía a las cuarenta y ocho horas estaba depositada en el expediente, la de Mauro desapareció. La reclamamos en enero, en febrero, en marzo porque yo quería saber qué tipo de problema tenía porque yo veía situaciones que me llevaron a tomar mi decisión”.

Sin embargo, Analía Franchín desmintió a Wanda en el ciclo que conduce Georgina Barbarossa en Telefe. "Las pericias psiquiátricas de Mauro están el expediente y las pericias psiquiátricas de ambos los complican a los dos porque le dieron mal a los dos", afirmó.

"Ninguno de los dos están mirando a las hijas, están más inmersos en la guerra de ellos. A ninguno de los dos les conviene que se filtren las pericias psiquiátricas", cerró la panelista.