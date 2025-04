Mascotas: ¿es bueno abrigar a mi perro en invierno?

Se avecinan los días fríos y es normal que los dueños de mascotas comiencen a preguntarse cómo mantener a su perro más abrigado para que no sufra las consecuencias del frío. En este sentido, muchos optan por vestir a sus mascotas con chalecos u otros elementos, pero ¿esto realmente los beneficia?.

Según la opinión de profesionales, la respuesta depende de la raza de perro que tengamos y de otras variables. Por ejemplo, los perros más grandes como los Golden Retriever o Rottweiler suelen tener una piel más gruesa que los protege naturalmente de las heladas.

Si el perro tiembla o se enrosca más de lo habitual, puede estar sintiendo frío. Foto: Archivo

En cambio, las razas pequeñas como los chihuahuas o caniches pueden mostrar mayor sensibilidad a las bajas temperaturas. Igualmente, no solo la raza influye en la tolerancia al frío de nuestras mascotas; factores como la edad también son cruciales. Los cachorros y los perros mayores suelen tener más dificultades para atravesar estos días.

Para saber si nuestra mascota está pasando frío y es necesario buscar alguna alternativa para abrigarla, basta con observarla. Si comienza a tiritar o se enrolla más de lo normal al dormir, probablemente necesite algo más para mantener su calor. Sin embargo, según especialistas, los perros pueden tolerar sin problemas temperaturas cercanas a los 7?°C.

Las razas de perro pequeñas o de pelo corto necesitan más abrigo en los días fríos. Foto: Archivo

Lo importante a la hora de abordar esta situación es no solo pensar en la estética del animal, sino en verdaderamente vestirlo para los días más fríos. Según la edad, el pelaje y la condición física, sabremos si el perro necesita o no más protección. Además, debemos asegurarnos de que la prenda le resulte cómoda y no le cubra el vientre ni las patas, para evitar dificultades al caminar.