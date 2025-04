Tiene 4 episodios y es una de las series basadas en hechos reales más vistas de Netflix

Netflix tiene en su catálogo producciones imprescindibles para quienes disfrutan del cine y las series. En esta ocasión, vamos a hablar de una miniserie de solo cuatro episodios que se convirtió en una de las más vistas de la plataforma de streaming.

El formato miniserie es uno de los favoritos de los usuarios, ya que permite contar historias intensas en pocos capítulos, sin necesidad de temporadas anteriores ni posteriores. Generalmente, tienen entre tres y doce episodios y, a diferencia de las series tradicionales que pueden durar años, estas tienen un principio, un conflicto y un final bien definidos.

"Poco Ortodoxa" fue una de las primeras miniseries en conquistar a millones de personas en todo el mundo, con una historia basada en hechos reales que generó reflexión sobre el conservadurismo de algunas religiones.

Esta producción, inspirada en las memorias Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots de Deborah Feldman, nos muestra la historia de Esther Shapiro, una joven que crece dentro de una comunidad jasídica en Brooklyn y, tras verse obligada a casarse, decide huir a Berlín en busca de una nueva vida.

Poco Ortodoxa se estrenó en Netflix en el año 2020. Foto: Archivo

A lo largo de los cuatro capítulos, la miniserie profundiza en las costumbres y tradiciones de esta comunidad, al mismo tiempo que acompaña a Esther en su lucha interna entre sus creencias, su pasado y su deseo de libertad. Sin embargo, su escape no será sencillo, ya que su esposo y un familiar la perseguirán para intentar que regrese a su comunidad.