La determinante decisión que quiere tomar Jorge Rial con el bebé de Morena

Tras el peritaje que hizo la Justicia del teléfono de Morena Rial, se filtraron polémicas conversaciones que dejaron, nuevamente, en el centro de todas las miradas a la mediática. "¿Lo llevo al gordito o lo dejo? ¿Lo dejo mejor o no? Pasamos re desapercibidos con el bebé”, señala en una conversación la joven.

Muchos salieron a opinar sobre esto y Yanina Latorre en ‘Sálvese Quien Pueda’, hizo un repaso de todo el material. Además, reveló la determinante decisión que quiere tomar Jorge Rial con el bebé de su hija Morena.

Yanina Latorre

"No nos olvidemos que ya tiene un hijo mayor al que abandonó, no intentó revincularse y el chico está viviendo con su papá. Y este chiquito va por el mismo camino", señaló la comunicadora.

Y detalló: "Hoy me contaron que Rial habría dicho, en su entorno, que él quiere sacarle el bebé a More. En esta lo entiendo, él no tiene la culpa de nada".

Jorge Rial y su hija Morena

Mauro Szeta, por su parte, añadió: "De a ratos cuando uno lee el informe pericial pareciera tener un rol de partícipe necesaria o coautora. Está a la par de sus socios delictivos porque habla a la par. No me parece la jefa de la banca pero sí me parece que algunos de los robos, que está transcriptos acá, tiene un rol más activo que solamente ‘traé el auto'".