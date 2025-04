La defensa de Marianela Mirra a José Alperovich por su denuncia de abuso: "No soy sorora"

En los últimos días, una noticia sacudió al mundo del espectáculo cuando se dio a conocer que la ex ganadora de Gran Hermano, Marianela Mirra, mantiene una relación desde hace años con el exgobernador de Tucumán, José Alperovich, quien actualmente está condenado a 16 años de cárcel por abuso sexual a su sobrina.

El revuelo comenzó luego de que Jorge Rial expusiera en su programa Argenzuela (C5N) la relación entre Mirra y Alperovich, asegurando que la ex Gran Hermano lo visita con frecuencia en el penal de Ezeiza, donde el exgobernador cumple condena desde junio de 2024.

José Alperovich fue tres veces Gobernador de Tucumán. Foto: Archivo

Tras la repercusión, Mirra confirmó la relación y se pronunció sobre la detención de quien gobernó Tucumán durante más de 12 años. "Años queriendo que aclare esta situación, era todo críticas. Hoy confirmo, siguen las críticas. Claramente todo cambia por el proceso judicial al que fue sometido José. Yo tengo otra parte de la historia, ojalá sepan entender", expresó.

Además, continuó manifestando su postura en sus historias de Instagram: "Yo no soy sorora con gente que miente y extorsiona. No tengo las pruebas hoy, pero van a trabajar fuerte en este tema porque el señor Alperovich no tuvo defensa. Es durísimo el tema, pero no perdemos la esperanza".

Voy a visitar a mi pareja porque lo amo. Y creo a muerte en él ayer, hoy y siempre", declaró Mirra sobre Alperovich. Foto: Archivo

El exgobernador y exsenador fue juzgado por nueve delitos contra la integridad sexual: tres casos de abuso sexual -dos de ellos en grado de tentativa- y seis casos de violencia sexual agravada por acceso carnal. El fallo lo declaró culpable de haber cometido abusos reiterados entre 2017 y 2018 en la Ciudad de Buenos Aires.