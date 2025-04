Por qué terminó todo mal con tu ex, según su signo del Zodiaco

Cada signo del Zodiaco tiene formas curiosas de mostrar lo que no funcionó en una relación. Aries, por ejemplo, confundió afecto con competencia. No era que no sintiera algo fuerte, sino que el juego de estar se convirtió en una carrera sin pausa. Intentabas hablar, y ya estabas en una discusión.

Tauro parecía el refugio que siempre buscaste, pero pronto notaste que no había lugar para ti. No se adaptaba, no negociaba, no escuchaba propuestas nuevas. Tú querías crecer, él solo repetía rutinas. Géminis era conversación constante, ideas, emociones, cambios de tema sin freno. Te atrajo su mente rápida, pero te perdiste en su falta de rumbo. Un día era ternura, otro distancia.

Idealizaste a esa persona, sal de ahí.

Cáncer ofrecía cariño como si fuera un regalo sagrado. Te sentiste seguro, hasta que descubriste que su afecto venía con un peso invisible. Cada gesto tenía historia, cada palabra iba cargada de pasados que no eran tuyos. Leo te hizo sentir importante, pero con el tiempo dejó poco espacio para ti. El protagonismo era suyo, tú solo estabas para aplaudir. Al principio era carisma, luego fue ego. La relación giraba en torno a sus necesidades, sus planes, su imagen.

Virgo mostraba amor con correcciones. Era detallista, observador, exigente. Al inicio, pensaste que se trataba de interés genuino. Pero cada gesto venía con una sugerencia de mejora. Lo que parecía cuidado se volvió juicio constante. Libra te envolvió con su encanto, pero nunca fue claro. Todo era belleza, armonía, dulzura... excepto cuando tocaba definir el futuro. Hablaba del amor como una idea perfecta, pero evitaba decisiones reales.

Construye relaciones sanas.

Escorpio te miró como nadie lo había hecho. Su intensidad era hipnótica. Pero con el tiempo entendiste que no era solo amor, era control disfrazado. Lo que entregaste, lo usó. Las confesiones se volvieron armas. El vínculo se volvió lucha. Sagitario te regaló risa, viajes, planes espontáneos. Sentiste que vivías algo único. Hasta que pediste quedarte quieto un momento, y él ya estaba mirando para otro lado.

Capricornio tenía estructura, planes, promesas cumplidas. Pero su forma de amar era lejana. Le interesaba construir, pero no en lo emocional. Tú pedías conexión, él hablaba de proyectos. Las emociones eran incómodas, los gestos pasaban por filtros. Acuario te hablaba del mundo, del futuro, de mil ideas. Era brillante, impredecible, difícil de atrapar. Te enamoraste del concepto de lo que ofrecía, no de lo que realmente daba. Estaba contigo, pero en otra parte.

Piscis parecía un sueño hecho realidad. Sentiste que te entendía como nadie. Pero pronto ese sueño se volvió niebla. No sabías si hablaba en serio o en fantasía. Te juraba cosas desde la emoción del momento, pero al día siguiente no estaba seguro de lo que sentía. El amor era bello, pero frágil.