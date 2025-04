La opinión de Benjamín Vicuña tras la desobediencia judicial de Mauro Icardi

En medio del escándalo que enfrenta a Wanda Nara con Mauro Icardi y la China Suarez por la revinculación de las hijas, este martes se conoció la opinión de Benjamín Vicuña, ex de la actriz con quien tiene dos hijos, Amancio y Magnolia.

El actor fue consultado por el incumplimiento judicial de Mauro Icardi que involucra a la China Suarez. “Te pregunto con todo respeto, es noticia Eugenia por estar con Mauro cuando una jueza dijo que no debía estar cerca de sus hijas con Wanda”, le dijo Santiago Riva Roy y el actor respondió: “No sé hermano, vengo viajando 14 horas, yo tampoco sé, estoy súper cansado, de verdad”.

El escándalo se generó porque durante la revinculación estuvo presente la China Suarez y el juez había pedido que no estuviera presente la actriz, pero el futbolista desobedeció las recomendaciones del Ministerio Público.

Wanda enfrentada con la China e Icardi.

En el medio de todo Wanda Nara anunció que no llevará a las pequeñas a la entrevista con las asistentes sociales, pero el futbolista está armando una estrategia legal para poder defenderse. Sus abogadas presentaron un escrito donde señalaron que lo del Ministerio Público Tutelar era una “recomendación”.

“Lo único que digo es que quiero ver las pericias psiquiátricas (de Mauro) porque hay algo que a mí no me cierra y no me parece normal. Ningún padre pondría en riesgo la revinculación futura, con sus hijos a costa de hacer una fiesta con desconocidos que conoces hace dos meses”, dijo Wanda Nara tras haber llegado de Brasil.

No cumplió la orden judicial. Fuente: Instagram.