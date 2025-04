Cuál fue el primer móvil que Yanina Latorre abandonó en su vida

La pelea entre Marina Calabró y Yanina Latorre agregó un nuevo capítulo, días atrás, cuando Latorre reveló que Calabró hizo un escándalo porque, en ausencia de Sergio Lapegüe, Mauro Szeta fue el elegido de la producción para conducir ‘Lape Club Social Informativo’. Según dijo, luego del revuelo, la comunicadora consiguió que ambos llevaran adelante el ciclo.

Ahora, invitada a Infama, Latorre no se quedó callada. "Me da lástima lo que le está pasando a Marina, perdió el humor. Una chica que trabajó acá en ‘Infama’. Yo el primer móvil que abandoné en mi vida fue porque ella me bardeó", contó.

Agregó: "Era divertida en ‘Intrusos’, se reía del rating de Pampita y ahora no se le puede decir nada. Para mí desde que está con Barbano cambió. Ahora en la radio no nos saludamos".

Además, también habló sobre Elba Marcovecchio. "Ella es mi abogada. Está triste…el otro día fue el aniversario del día que se casaron, pero también tiene dos chicos y está con mucho trabajo, más allá de lo de Icardi. También tiene muy buenas amigas que son una red de contención", contó.

Y se refirió a todo lo que ocurrió entre los más cercanos de Jorge Lanata. "A mí no me sorprendió el escándalo que hubo. Por más que ahora no lo cuenten, Kiwita y Andrea tampoco se llevaban tan bien. La criticaban a Sara Stweart Brown al principio, cuando apareció y tuvo a su hija. Lo que pasa es que todo eso se subsanó e hicieron como un clan, cuando apareció Elba Marcovecchio", indicó.

"La verdad es que no les gustó la aparición de Elbita, es una mujer más joven con un señor que no estaba bien de salud…y que podía pasar algo, que fue lo que pasó. Ahora la herencia hay que partirla en tres. Yo creo que la vieron como una busca fama o una busca guita, nunca se llevó bien", añadió Latorre.