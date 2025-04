La polémica actitud que tuvo Vivana Canosa luego de denunciar a Lizy Tagliani

Semanas atrás, Viviana Canosa hizo que todo explotara cuando denunció al aire a Lizy Tagliani. Lo que empezó como una acusación contra una ex amiga terminó vinculando a menores y generó un gran revuelo mediático. En los últimos días no hubo quien no se hiciera eco del tema.

Ahora, Luis Ventura salió a contar una polémica actitud que tuvo la conductora luego del escándalo que desató. "Lo que yo digo es, después de hacer semejante denuncia elefante, ella ¿se escapa por la puerta de atrás del canal? Ella es una figura de la emisora y tiene que salir por adelante ¡Como lo ha hecho Lanata!", indicó al aire.

Luis Ventura

"Por otro lado yo quiero dejar algo claro, yo nunca tuve una pelea pública con ella, puntual. Yo la tuve sentada dos años y nunca tuve un sí o un no…pero, en determinado momento, yo me sentí muy mal por mis compañeros", agregó.

"Canosa en la revista ‘Quién’, que era de ‘Pronto’, y en otras declaraciones, había expresado dichos que tenía que ver con el bullying que le hacían los compañeros, ella dice que se fue de ‘Intrusos’ porque nadie la saludaba ¡Pero yo la saludé hasta la última vez que la vi! Por eso no entendí", cerró.