Brenda Asnicar se hartó de las críticas por su delgadez y realizó un fuerte descargo

La actriz y cantante, Brenda Asnicar, mostró su hartazgo por las redes sociales tras las constantes críticas y comentarios que recibe por su delgadez. Lo cierto es que en esta ocasión se descargó sin filtro por las redes mostrando su enojo con la nota de un medio que decía que tendría una enfermedad.

“Brenda Asnicar volvió a la Argentina: ¿está enferma de anorexia?”, señala la nora del medio que se refería a su“extrema delgadez”. Frente a esto la respuesta de Brenda Asnicar fue contundente: “¿A ustedes qué les parece? Estoy harta, desde que soy niña tengo que soportar el maltrato y soy víctima de abusos por parte de algunos medios. Hasta inventaron que la casa me la había comprado mi exnovio. Son patéticos, soy una mujer y trabajo desde los 11 años; todo lo que tengo me lo compré yo”, escribió enojada.

Además, la actriz escribió: “Quiero brindarles mi apoyo a todas las personas que sufren cualquier tipo de enfermedad. Es muy duro. Cuando decidí ser actriz, no sabía que iba a ser víctima de estas injusticias. Nunca me enganché ni nunca hice quilombo porque no soy una persona conflictiva”, sentenció, remarcando que ella no nació en una cuna de oro”, señaló.

Fuerte descargo. Fuente: Instagram.

Por otra parte la actriz aprovechó para recordar su pasado: “Yo vengo de una familia de trabajadores, me crié en Villa Adelina y nadie me regaló nada. Hay muchos que por ahí flashean que yo nací en una cunita de oro y les paso a contar que yo nací en Villa Urquiza, en un cuarto de la casa de mi bisabuelo Giuseppe, que vino escapando de la guerra hace muchos años. Yo nací ahí, en su casita y, con mucho esfuerzo, mi papá y mi mamá compraron una casita en Villa Adelina, que fue donde me crié”, dijo.

En cuanto a sus estudios Brenda Asnicar añadió: “Estudié en el Centro Cultural Italiano, donde fui becada. Mi papá se esforzó muchísimo por darme una educación. Y a mí nadie me regaló nada. Ni la beca, ni el colegio, ni la familia…”, cerró.