Wanda Nara y L-Gante tuvieron un fuerte cruce en vivo: "el tema es que Elian es muy celoso"

Los conflictos personales de Wanda Nara continúan siendo tema de conversación, y en las últimas horas se hizo viral un fuerte cruce que tuvo con L-Gante tras su separación. Recordemos que el cantante de RKT anunció hace una semana que habían decidido poner fin a su relación. Luego de unos días de silencio, ambos salieron a dar su versión de los hechos.

Los rumores que indican que Wanda tomó la decisión de cortar con el joven cantante debido a unos videos en los que él aparecía hablando con chicas parecen ser ciertos. Así lo dejó entrever en una entrevista en Mujeres Argentinas (eltrece). "A él le gusta la noche, la fiesta, y yo quiero alguien para formar una familia, estar en casa, con mis hijos, tener seguridad y estabilidad", remarcó la empresaria sobre sus diferencias, para luego confirmar los rumores.

L-Gante anunció en sus redes sociales la separación. Foto: Archivo

"Me llegaron esos videos y dije, 'Bueno, si él necesita tener esa vida, que la tenga, pero no conmigo'", aseguró Wanda. A su vez, L-Gante, quien parece estar atravesando un grave problema de salud, respondió: "Noté cierta intención de tildarme de fiestero y de que me gusta la noche, cuando justo estoy en mi etapa más sana".

Finalmente, L-Gante decidió lanzar una acusación contra la mediática conductora, exponiéndola públicamente: "¿Por qué ayer me mandaste un mensaje diciéndome que hacía 24 horas que nos habíamos separado y ya un amigo mío te mandaba mensajes?", le preguntó directamente en el cruce televisivo. Wanda, sorprendida, respondió: "El tema es que Elian es muy celoso". Esto derivó en un debate sobre la verdad de los hechos y si realmente un amigo de L-Gante había enviado mensajes con otras intenciones.

Wanda Nara se muestra soltera en sus redes sociales. Foto: Archivo

Este cruce de versiones entre ambos dejó más dudas que certezas, y el público sigue atento a los detalles de una separación que promete continuar siendo noticia en los próximas días.