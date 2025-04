Cuál es el modus operandi que está denunciando Viviana Canosa

Viviana Canosa continúa dando de qué hablar luego de las fuertes acusaciones que realizó en su programa contra Lizy Tagliani y en las que recayeron otros famosos. A raíz de esto, se dirigió a la Justicia.

Ahora, tras declarar en Comodoro Py, se expresó frente a las cámaras: "Ya dijimos que está todo en la Justicia y que va a fluir ahí. Llamaron a Jey Mammón para hablar de esto, es como buscar a Monzón para hablar de femicidios", señaló.

Viviana Canosa

"Si yo les cuento los nombres que me siguen llegando, ya tengo 3.500 casos más. Como están diciendo todos que no aporté nada, como saben tanto de la causa, quiero ver si se animan a dar un par de nombres nuevos que di yo pero no se van a animar", agregó.

En Intrusos, se refirieron al tema. "Ella amplió su declaración y si presenta más pruebas ¿Qué pasa?", preguntó Marcela Tauro. "Guarda que el modus operandi que está denunciando Viviana es el mismo aplicado en otros casas de cómo se captan a los menores", aseguró Pablo Layus.

Viviana Canosa apuntó contra Lizy Tagliani

"¿Quién la va a criticar a ella por denunciar a una red de trata? De ahí a que Florencia Peña y Elizabeth Vernaci haya llevado chicos a quintas para drogarlos y abusarlos hay un abismo", aportó Rodrigo Lussich.