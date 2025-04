Tres plantas que florecen en otoño y casi no necesitan cuidados

Tener un jardín florecido no es exclusivo de la primavera. Algunas especies muestran todo su esplendor justo cuando bajan las temperaturas. Durante los meses más fríos, ciertas plantas no solo sobreviven: florecen con fuerza, se adaptan a su entorno y no requieren cuidados complejos. En este contexto, tres especies se destacan por su rusticidad, crecimiento veloz y capacidad para mantener color y vida en patios, balcones o espacios verdes.

Zinnia, Salvia Leucantha y Tithonia Rotundifolia son el trío perfecto para quienes quieren canteros vibrantes sin grandes complicaciones. Con flores llamativas y un mantenimiento casi nulo, estas plantas resisten los cambios climáticos y transforman cualquier espacio en un rincón lleno de vida.

Zinnia: color intenso y rápida floración

Conocida también como Rosa Mística o Flor de Papel, la Zinnia pertenece a la familia Asteraceae y se distingue por sus flores solitarias y tonos intensos. Puede alcanzar hasta 90 centímetros de altura y florece desde la primavera hasta bien entrado el invierno. Requiere riego frecuente y se adapta a casi cualquier tipo de suelo, siempre que esté bien drenado.

Fuente: Shutterstock.

Es recomendable ubicarla en lugares soleados, ya que ama la luz directa. Aunque no resiste bien las heladas, puede sobrevivir al frío si se cubre con un plástico durante los días más extremos. Su variedad cromática la convierte en una favorita para macetas grandes y jardines amplios.

Salvia Leucantha: aliada del otoño e imán de colibríes

Quienes buscan una planta que florezca en pleno otoño encontrarán en la Salvia Leucantha una gran aliada. Esta especie destaca por sus flores tubulares de color lila y su capacidad de atraer aves polinizadoras como los colibríes. Florece en los meses fríos y se adapta a espacios con buena exposición solar.

Fuente: Shutterstock.

No requiere mucho riego, por lo que resulta ideal para quienes prefieren especies de bajo mantenimiento. El sustrato debe tener buen drenaje para evitar que el exceso de agua dañe sus raíces. Es perfecta para bordes de jardines o canteros en exteriores.

Tithonia Rotundifolia: el girasol mexicano que desafía el invierno

También conocida como Girasol Mexicano, la Tithonia Rotundifolia ofrece una floración prolongada que puede durar hasta ocho meses. Sus flores de tono naranja brillante alcanzan un metro y medio de altura y aportan un toque exótico al jardín. Desde el inicio de la primavera hasta la mitad del invierno, se mantiene firme ante las bajas temperaturas.

Prefiere suelos sueltos y secos, aunque tolera cierta humedad sin problemas. Fuente: Shutterstock.

Con estas tres especies, es posible mantener el jardín florecido aun cuando el termómetro desciende. No requieren experiencia previa ni rutinas complicadas. Basta con asegurar una buena ubicación, riego moderado y evitar encharcamientos para disfrutar de su belleza durante toda la temporada.

Apostar por plantas que florecen en otoño no solo embellece los espacios, también promueve la biodiversidad urbana y transforma el paisaje cuando más lo necesita. Estas opciones, fáciles de mantener y con floraciones prolongadas, demuestran que la jardinería puede ser accesible, colorida y resistente, incluso en los meses más fríos del año.