El drástico cambio de look de Tini Stoessel que revolucionó las redes

Recientemente, Tini Stoessel logró conmover a sus fans al anunciar su próximo festival llamado Futttura, donde presentará un recorrido por toda su carrera, desde Violetta hasta su último disco Un mechón de pelo. Ahora, la joven de 28 años volvió a sorprender, esta vez con un radical cambio de look.

Ante sus más de 21 millones de seguidores en Instagram, la cantante argentina mostró en una selfie cómo quedó luego de teñirse de morocha. La Triple T dejó atrás su clásico castaño claro con mechas iluminadas para lucir un estilo más dark, que acompañó con una campera de cuero.

La cantante se animó a un drástico cambio de look. Foto: @tinistoessel

El cambio de look estuvo a cargo de su estilista Zacarías Guedes y, según se pudo ver en redes, recibió el apoyo inmediato de sus fans, quienes no tardaron en llenarla de halagos. “Qué hermoso look”, “Volviste al morocho, me encanta”, se puede leer entre los miles de comentarios.

Además, Tini completó su estilo con un delineado cat eye, máscara de pestañas y sombra blanca. También llevó unos lentes pequeños de lectura con marco fino. Una vez más, Stoessel demuestra que, además de ser una artista reconocida mundialmente, es un ícono de estilo.

Tini Stoessel presentará su festival "Futttura" en Buenos Aires el 24 de octubre de 2025. Foto: Archivo

De esta manera, Tini se muestra atravesando un gran momento profesional mientras se prepara para una nueva etapa de su carrera. En cuanto a su vida personal, los rumores de reconciliación con el campeón del mundo Rodrigo De Paul siguen creciendo, aunque ninguno hizo declaraciones públicas al respecto.