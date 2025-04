Wanda Nara rompió el silencio tras separarse de L-Gante y fue contundente

Wanda Nara siempre es noticia y esta vez por la separación con Elián Valenzuela, conocido como L-Gante. El cantante lo anunció el domingo en sus redes sociales y ahora la empresaria finalmente rompió el silencio y se refirió a esta ruptura. Todos esperaban ansiosos sus declaraciones.

“Con Elián hablamos el fin de semana y tomé una decisión. A veces gusta o a veces no gusta, pero yo soy una persona que no abandona, que siempre está y siempre acompaña”, señaló Wanda Nara en una entrevista con LAM.

“De hecho, hablé con su médico y me ocupé. No me gusta decir lo que hago por los demás, pero siento que soy una persona que siempre está y, a pesar de que hoy el vínculo capaz cambie de título, el aspecto y la responsabilidad emocional o el cariño, va a seguir”, agregó, luego de que se conociera que el artista está con unos temas con su salud, resumió sobre L-Gante.

Quiere centrarse en sus hijos. Fuente: Instagram.

En torno a esta separación, Wanda Nara indicó que pretende estar sola durante un largo tiempo. Pero algo que llamó a atención fue su respuesta sobre la consulta de que si volvería con su ex Mauro Icardi, que ahora está en pareja con la China Suarez, su gran enemiga pública.

El cronista le preguntó a Wanda Nara si cerraba la puerta a volver con Mauro Icardi y ella dijo que sí. “Decís ‘no vuelvo nunca más’”, dijo el periodista y la respuesta fue: “No, nunca más, nunca se sabe. Mirá, el papá de Mauro, Juan, estuvo creo que 17 años con una mujer y después volvió con su primera mujer. Entonces, nunca se sabe en la vida. Nunca hay que decir nunca. A mí me costó mucho tomar esta decisión y me trajo muchas consecuencias que sabía que iban a pasar. Hoy, la verdad que yo estoy muy feliz, mis hijos están bien, están estables y están muy contentos viviendo en el país”, señaló Wanda Nara.