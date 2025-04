Qué dicen los panelistas de Viviana Canosa acerca de sus fuertes acusaciones

Viviana Canosa desató un gran revuelo mediático con serias acusaciones contra Lizy Tagliani. Lo hizo en Viviana en vivo, el ciclo que conduce en la pantalla de eltrece. Si bien comenzó con un pase de factura contra una ex amiga, luego involucró temas fuertes que involucraban a menores.

Viviana Canosa y Lizy Tagliani

¿Qué dicen los panelistas de Canosa acerca de lo que pasó en vivo? Mauro Szeta lo reveló en Intrusos. "Los panelistas de Canosa, grandes laburantes, a quienes conozco, dicen que se enteraron al aire, que no hubo una conversación previa sobre lo que iba a contar", señaló.

Mauro Szeta

Tras sus dichos, la conductora fue a declarar a Comodoro Py. "Estuvo declarando tres horas, eso se computada desde que entra, habría que ver cuánto tiempo fue, efectivamente, en papel. Imagino que sí la habrán repreguntado porque si no habla mal de la justicia”, indicó.

Y sobre lo que pasó en la pantalla chica, Szeta dijo: “En la declaración que hizo la semana pasada, Stornelli nunca le repreguntó, para mí esa es la parte más rara y me llamó la atención. Y lo que pasa que más allá de lo hoy, si había cosas para hacer ya están quemadas, porque había elementos convictivos. Ella mencionaba tres lugares, lo que podría conseguirse por un allanamiento ya no se hizo, por lo que las pruebas puedan ya no estar”.