El trucazo casero para lavar la campera inflable sin arruinarla

Al inicio del invierno la mayoría de las personas saca sus prendas más abrigadas, entre ellas la campera inflable. Mientras que en el verano las guarda para ir por ropa más ligera. Lo cierto es que la campera inflable necesita una limpieza profunda antes de usarla en invierno y antes de guardarla.

Sin embargo, muchos creen que la única manera de que la limpieza quede bien es llevándola a la tintorería, pero no es así. Se puede dejar impecable en el hogar siguiendo atentamente los pasos para no arruinarla y que no queden las plumas deformadas o apelmazadas.

Lo primero que hay que hacer antes de la limpieza es cerrar los cierres y revisar el bolsillo. Un gran consejo es doblarla en forma prolija y luego colocarla en una bolsa para el lavado. Si no tienen bolsa se puede colocar en la lavadora con pelotas de tenis para que el relleno no se arrugue.

Hay que elegir el lavado correcto. Fuente: Shutterstock.

Luego es importante usar un jabón adecuado y evitar el uso de suavizante. Se recomienda un programa para ropa delicada con una temperatura que sea inferior a los 30 grados y sin centrifugado. Cuando finaliza la limpieza hay que sacudirla, estirarla y poner a que se seque en forma horizontal.

Otros expertos en limpieza recomiendan lavar con agua fría y poca cantidad de jabón suave. En este caso recomiendan centrifugar a altas revoluciones y secar al aire libre de manera horizontal para que no se aplasten las plumas.