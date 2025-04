Aseguran que Viviana Canosa se desbordó y no se pudo controlar

Uno de los grandes temas de la semana fue el descargo de Viviana Canosa contra Lizy Tagliani. Que si bien arrancó siendo una acusación contra una amiga, luego terminó en temas muy delicados como la trata de menores. No hubo quien no se hiciera eco de esto y expresara su opinión, tanto en los medios como en las redes sociales.

Ahora fue el turno de Susana Roccasalvo, que frente a las cámaras de Implacables dijo: "Vamos a entrar en escándalo, en esta cosa tan fea, no voy a empezar a dar adjetivos porque no quiero ofender a nadie y no pretendo hacer un juicio de valor de la vida de nadie y tampoco de la conducción".

"Pero, la verdad, es que el lunes pasado fue una explosión, yo no podía creer que lo que empezó como un descargo de alguien dolida con una amiga, luego se desmadró a unas instancias que no podía creer. Me refiero no podía entender cómo de un tema trivial después terminara con trata de menores", señaló.

Susana Roccasalvo habló de Viviana Canosa

“Además, el tema se redobló al otro día porque Viviana yo creo que se sintió tan presionada por lo que ella expresó, porque en un momento del primer día dijo ‘no sé por qué llego a esto’. Claro, ella se dio cuenta que empezó hablando de Lizy y terminó con la trata de menores", expresó Roccasalvo.

"Y después explotó de una forma brutal porque todo el mundo le empezó a contestar y hacer una lectura de lo que ella había dicho, así tuvo un ida y vuelta con todos ¡Yo me salvé de casualidad! Pero me parece que ella misma se desbordó de una forma que no se pudo controlar”, aseguró sobre Canosa.