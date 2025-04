Aseguran que Wanda Nara está recolectando información de la ex de Jorge Lanata

Wanda Nara sigue generando titulares en los medios. Ahora, por su enfrentamiento con Elba Marcovecchio, la ex de Jorge Lanata. Todo surgió porque las abogadas de Mauro Icardi brindaron notas y fueron con todo contra la empesaria. Lara Piro habló con Viviana Canosa y Marcovecchio lo hizo con Intrusos.

Eso generó que Wanda saliera a defenderse y reconoció tener un dato comprometedor sobre la viuda del famoso conductor. ¿Pero qué es? Marina Calabró lo contó en Lape Club Social. "Yo sé lo que sabe Wanda y ahora voy a desarrollar el tema", comenzó diciendo.

Marina Calabró

"Recordemos que Marcovecchio y Lara Piro siguen siendo las abogadas de Icardi; en cambio, Guadalupe Guererrero dio un paso al costado. Yo no voy a decir exactamente qué, estuve averiguando y me contaron que Nara está recolectando información sobre Elba para tirarle un carpetazo cuando pueda. Pero hay unas cosas que tiene que, de todas maneras no me constan", continuó.

“Una de las cosas que me llegó es que Wanda podría estar refiriéndose a una prepaga, que Elba habría tomado la decisión de cortársela a alguien del círculo intimísimo de Jorge. Pero además, habría otra cuestión relacionada con la casa de Punta del Este, sobre la titularidad", añadió.

Elba Marcovecchio y Wanda Nara

"Tengo algún detalle más, yo vi la documentación, pero como no me consta la legitimidad. Reitero, no me consta que esta supuesta información sea veraz, pero me dicen que vendría por ahí ¿Puede tener Wanda alguna otra información? Sí, puede ser, pero hasta acá logré yo averiguar”, cerró Calabró.